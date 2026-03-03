Brandi Pro Vita & Famiglia | Censurate 12 delle nostre campagne di affissioni

Brandi di Pro Vita & Famiglia denuncia che, negli ultimi anni, dodici delle loro campagne di affissione sono state censurate da sindaci e giudici, con l’accusa di aver subito discriminazioni e soprusi. Secondo quanto afferma, queste decisioni sono state prese applicando norme considerate ideologiche e sono in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di espressione.

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono anni che subiamo discriminazioni e soprusi da sindaci e giudici che, usando norme ideologiche, hanno censurato ben 12 delle nostre campagne di affissioni, calpestando l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che tutti hanno libertà di espressione". E' quanto affermato da Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione dell'incontro con la stampa '.E Io parlo!', organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus a Roma per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione. "Abbiamo preparato questo rapporto che denuncia tutte le grafiche rimosse, le frasi bannate e le motivazioni date.