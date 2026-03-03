Boxe gli eventi di Marzo | si parte da Milano

A marzo 2026, la boxe italiana si prepara a un mese intenso con diversi eventi programmati in molte città. A partire da Milano, si svolgeranno incontri di rilievo con titoli in palio e grandi campioni pronti a scendere sul ring. Le manifestazioni si susseguiranno in location storiche, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutto il paese.

Marzo 2026 si preannuncia come un mese caldo per la boxe italiana e non solo, grazie ad un calendario fitto di appuntamenti, titoli in palio e piazze storiche pronte ad accendersi. Si parte dall’Italia, si vola in Spagna e si chiude in grande stile in Inghilterra, con sfide caldissime per le gerarchie continentali. Il via è fissato per il 7 marzo all’Allianz Cloud di Milano, teatro dell’incontro organizzato dalla The Art Of Fighting. Il match clou mette in palio l’EBU Silver dei Superpiuma tra Paparo e Gomez, un confronto che promette ritmo e intensità fin dalle prime riprese. In programma anche l’incontro italiano dei pesi Medi tra Faraoni e Mazzon, sfida che potrebbe aprire nuove prospettive a livello nazionale per il vincitore. 🔗 Leggi su Sportface.it

