Boschi e foreste accordo Unione Valle Savio e Romagna forlivese per partecipare ai bandi regionali

I comuni della Valle del Savio e della Romagna forlivese hanno firmato un accordo con l’Unione Valle Savio per partecipare ai bandi regionali dedicati alla tutela e valorizzazione delle foreste pubbliche. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione istituzionale e aumentare le possibilità di ottenere finanziamenti regionali, garantendo una gestione più coordinata ed efficiente delle aree boschive.

Approvato l’accordo con l’Unione di Comuni della Romagna Forlivese relativo alla presentazione delle domande di aiuto a valere sulle azioni forestali pubbliche del Copsr 2023-2027 L’unione fa la forza. I Comuni della Valle del Savio confermano la volontà di consolidare la collaborazione istituzionale con lo scopo di intercettare finanziamenti regionali destinati alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale pubblico, assicurando una gestione coordinata ed efficace degli interventi sul territorio. A questo proposito, è stato approvato, con apposita delibera, l’accordo con l’Unione di Comuni della Romagna Forlivese relativo alla presentazione delle domande di aiuto a valere sulle azioni forestali pubbliche del Copsr 2023-2027 (Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Welfare territoriale, accordo tra l’Unione dei Comuni Valle del Savio e l’università di Urbino ‘Carlo Bo’L’accordo definisce un quadro di cooperazione finalizzato alla promozione di attività di ricerca, formazione, percorsi formativi per studenti,... Unione Valle Savio, 830mila euro ai comuni montani per la sicurezza stradale: si parte dall'abitato di Alfero"La messa in sicurezza della rete viaria e la riqualificazione degli spazi urbani sono priorità assolute per garantire la qualità della vita dei...