Borghi | Milan Leao garantisce i movimenti da numero 9 Ma quando si apre a sinistra …

Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per Sky Sport, ha commentato la partita del Milan sottolineando come Leao dia garanzia nei movimenti da numero 9. Ha osservato che l’attaccante mostra buone qualità in attacco, ma quando si apre a sinistra, il suo ruolo cambia. Borghi ha analizzato le scelte dell’allenatore e le dinamiche in campo durante la partita.

Nell'ultima giornata di campionato, allo 'Zini' di Cremona, l'attesa sfida Cremonese-Milan è terminata 0-2 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Un successo giunto soltanto negli ultimi minuti di gioco, grazie al colpo di testa di Strahinja Pavlovic (89') sugli sviluppi di un calcio d'angolo e al tap-in di Rafael Leão (94'), abile a finalizzare un veloce contropiede. Proprio della prestazione del Diavolo a Cremona ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube' ufficiale, Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport'. "C'è stato un cambio tattico nel secondo tempo perché il Milan è passato al 4-3-3.

