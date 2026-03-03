Sabato 14 marzo, Canale 5 trasmetterà un film invece di andare in onda con C’è posta per te, come annunciato nei palinsesti Mediaset. La scelta ha sorpreso molti spettatori e fan del popolare programma, che non vedranno l’appuntamento abituale in quella data. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha generato molte reazioni tra il pubblico.

C’è stato molto stupore all’ufficializzazione dei palinsesti Mediaset con la presenza di un film e non di C’è Posta per Te sabato 14 marzo su Canale 5. Tutto vero, nessun errore quanto comunicato dai piani alti di Cologno Monzese ai settimanali televisivi. Fra due sabati contro la seconda e ultima puntata di Sanremo Top con Carlo Conti andrà in onda effettivamente un film e non il people show di Maria De Filippi. Parliamo in particolare dell’ultimo film della saga cult con Harrison Ford “Indiana Jones e il Quadrante del Destino”. La nona e ultima puntata di C’è Posta per Te c’è eccome e andrà in onda sabato 21 marzo in concomitanza con l’esordio di Canzonissima su Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! C’È POSTA PER TE CONTRO CANZONISSIMA, AMICI SLITTA: CANALE 5 HA DECISO

BOOM! C’È POSTA PER TE CONTRO CANZONISSIMA, AMICI SLITTA DI UNA SETTIMANAC’è stato molto stupore all’ufficializzazione dei palinsesti Mediaset con la presenza di un film e non di C’è Posta per Te sabato 14 marzo su Canale...

Ascolti tv, boom di C’è Posta per te, cala L’EreditàI dati degli ascolti tv del 21 febbraio assegnano la vittoria a C'è Posta per te che supera il 28% di share; crolla L'Eredità Gli ascolti tv del 21...

Contenuti utili per approfondire BOOM C'È POSTA PER TE CONTRO...

Temi più discussi: Ascolti TV 21 febbraio 2026, C’è posta per te contro L'eredità: De Filippi torna a vincere, ecco i dati auditel; Ascolti tv ieri sera sabato 21 febbraio: Maria De Filippi domina e ‘doppia’ Marco Liorni; Primo giorno boom per il Btp Valore, raccolti sei miliardi; Addio carta d’identità cartacea: è assalto alle anagrafi. La mappa degli sportelli taglia coda.

C’è Posta per Te NON VA IN ONDA: ecco la scelta di Mediaset per staseraQuesta sera, sabato 28 febbraio, i telespettatori di Canale 5 resteranno senza uno dei programmi più amati del palinsesto: C’è posta per te non andrà in onda. Il people show condotto da Maria De ... tuttosulgossip.it

C'è posta per te torna stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni della settima puntataAncora un sabato in compagnia di C'è posta per te, che torna stasera su Canale 5 in prima serata con la settima puntata. Che sarà anche l'ultima prima della pausa sanremese: nonostante quanto minacci ... msn.com

Boom di ascolti per #ScherziaParte che vince la serata contro #Ulisse – Versailles in piano sequenza Nella serata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, su Raiuno Ulisse – Versailles in piano sequenza interessa 3.068.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 - facebook.com facebook

Il boom degli scarichi sportivi online: Motosound tra i protagonisti del settore in Italia x.com