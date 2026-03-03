Bonelli sempre dalla parte sbagliata | adesso sta con la Spagna

Il governo spagnolo ha comunicato che non concederà le basi militari sul suo territorio agli Stati Uniti, anche se non erano state richieste ufficialmente. Questa decisione è stata resa nota pubblicamente e riguarda eventuali operazioni militari contro l’Iran. La posizione spagnola si inserisce in un contesto di tensioni internazionali, senza coinvolgimenti diretti di altri attori o dichiarazioni ufficiali aggiuntive.

L'esponente di Avs: "Minacciare di tagliare i rapporti commerciali perché un Paese sovrano non aumenta la spesa militare al 5% del PIL è la follia di chi pensa di essere l'imperatore del mondo" Senza che neanche gli fossero richieste il governo spagnolo ha tenuto a far sapere che non intendeva concedere le basi agli Stati UNiti, da utilizzare, eventualmente, per le operazioni militari contro l'Iran. Per tutta risposta il presidente Usa Donald Trump parlando nello Studio Ovale al fianco del cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto: "La Germania è stata ottima. Altri sono stati molti bravi. Il capo della Nato, Mark Rutte, penso sia fantastico.