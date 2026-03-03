Nelle ultime ore negli Emirati Arabi sono state segnalate esplosioni mentre alcuni giocatori si sono allontanati dal campo da tennis. Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran sono aumentate, portando a recenti attacchi nella regione. La situazione ha portato alla fuga di alcuni atleti durante una partita, suscitando preoccupazione tra gli spettatori. La scena si è svolta in un clima di crescente instabilità.

Le crescenti tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran e i recenti attacchi negli Emirati Arabi hanno avuto conseguenze anche nel mondo del tennis. In seguito al rumore dei bombardamenti e all’escalation militare, diversi giocatori si sono dovuti prontamente allontanare dal campo e interrompere la loro partite per mettersi in sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bombe negli Emirati: i giocatori scappano dal campo da tennis

