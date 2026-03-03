Boga non solo il primo gol con la Juve | da quanto non segnava in Serie A e c’è un altro ‘dispiacere’ dato alla Roma…Le statistiche

Boga ha segnato il suo primo gol con la maglia della Juventus, una rete che non segnava in Serie A da diverso tempo. La partita ha visto anche un altro momento di delusione per la Roma, che ha subito questa rete. Le statistiche ufficiali confermano il suo primo gol nel campionato italiano dopo un lungo periodo. La segnatura di Boga rappresenta un evento rilevante per la sua esperienza con i bianconeri.

Boga ha trovato il primo gol con la Juve: da quanto non segnava in Serie A e c’è un altro ‘dispiacere’ dato alla Roma. I dati post match dell’Olimpico. La supersfida dello Stadio Olimpico tra Roma e Juventus non ha deluso le altissime aspettative della vigilia. Il clamoroso 3-3 finale ha regalato ai tifosi novanta minuti di puro spettacolo, ribaltamenti di fronte e giocate d’alta scuola. In una partita illuminata dai lampi dei grandi campioni, spicca il ritorno prepotente sotto i riflettori di Jérémie Boga La fine di un lungo digiuno in Serie A. L’impatto sul match del giocatore è stato devastante. Mettendo la propria firma sul tabellino dei marcatori, l’ala bianconera ha ufficialmente interrotto un’astinenza da gol in Serie A che durava da quasi tre anni (prima di lasciare il nostro campionato e volare al Nizza). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

