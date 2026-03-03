Boaz Bismuth | Stati europei ipocriti Ma siamo in guerra anche per i vostri figli

Nelle prime ore di sabato mattina, aerei americani e israeliani hanno lanciato attacchi contro la Repubblica islamica dell’Iran. Boaz Bismuth, presidente della Commissione per gli affari esteri e la difesa della Knesset, ha dichiarato che le forze israeliane erano pronte al momento dell’attacco, mentre una sirena iniziava a suonare dal telefono.

Quando nelle prime ore di sabato mattina, aerei americani e israeliani hanno colpito la Repubblica islamica dell’Iran, «eravamo pronti», dice Boaz Bismuth, presidente della Commissione per gli affari esteri e la difesa della Knesset, mentre dal telefono inizia a urlare una sirena. Preferisce che la richiami? «No. È importante che tutti capiscano che non abbiamo paura: pagheremo qualunque prezzo e sopporteremo per tutto il tempo necessario anche per voi. Perché il nostro obiettivo è la pace». Bismuth fa parte del partito di governo Likud, lo stesso del Primo ministro Benjamin Netanyahu, e nei mesi scorsi s’è conquistato le prime pagine dei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

