Blitz nella Baia di Trentova | sequestrato un lido

Nella Baia di Trentova, ad Agropoli, la Guardia di Finanza di Salerno ha disposto il sequestro preventivo di un’area all’interno di un lido. L’intervento riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione di un manufatto in cemento armato. La zona interessata si trova nella zona balneare e il provvedimento è stato adottato in seguito alle attività di controllo.

L’intervento delle Fiamme Gialle sarebbe scattato al termine di accertamenti avviati nelle scorse settimane, anche a seguito delle polemiche e delle segnalazioni apparse sui social Nuovo capitolo nella vicenda che riguarda la Baia di Trentova, ad Agropoli. La Guardia di Finanza di Salerno avrebbe disposto il sequestro preventivo dell’area interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione di un manufatto in cemento armato all’interno di un lido della zona. L’intervento delle Fiamme Gialle sarebbe scattato al termine di accertamenti avviati nelle scorse settimane, anche a seguito delle polemiche e delle segnalazioni apparse sui social. Nel... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Agropoli, sub disperso in mare: ritrovato senza vita nella Baia di Trentova Sequestrato un lido di oltre quattromila metri quadriGli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli e i militari della Capitaneria di Porto, in una più ampia operazione di controllo di tutto il... Tutto quello che riguarda Baia di Trentova Argomenti discussi: VIDEO - Chili di droga e armi: blitz dei carabinieri nella casa dello spaccio. Agropoli, sub disperso in mare: ritrovato senza vita nella Baia di TrentovaIntervento notturno di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco ad Agropoli per la ricerca di un uomo disperso in mare. Le operazioni sono scattate poco dopo ... zon.it Tragedia nella Baia di Trentova: sub trovato senza vita ad AgropoliTragedia notturna ad Agropoli: un sub di 40 anni muore durante un'immersione nella Baia di Trentova. Intervengono Guardia Costiera e Sommozzatori di Napoli ... infocilento.it