Bioedu la biodiversità entra nelle aule con i quaderni didattici digitali

In una nuova iniziativa, la biodiversità entra nelle scuole attraverso quaderni didattici digitali. Questa proposta mira a far comprendere agli studenti cosa sia la biodiversità e perché sia importante. La scuola assume un ruolo strategico nel trasmettere questi concetti, coinvolgendo i giovani con strumenti digitali studiati appositamente per l’educazione ambientale.

Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Come possiamo far comprendere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze cosa significa biodiversità e perché è così importante? Il ruolo della scuola è fondamentale e strategico. In questi tre anni di attività, il National Biodiversity Future Center (NBFC) – il primo centro di ricerca italiano sulla biodiversità finanziato da PNRR-Next Generation EU – ha contribuito a sensibilizzare le giovani generazioni producendo materiali divulgativi di ogni genere e tipo: libri per ogni fascia di età, percorsi espositivi didattici, album illustrati e fumetti, spettacoli, podcast, programmi televisivi e grandi mostre creando un patrimonio educativo unico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Effetto domino nelle Aule. FdI: "Più forti con Dosi". E Trevisan entra a BorgoLe dimissioni di Riccardo Sangiorgi, ex leghista che ormai da tempo era transitato nel gruppo misto in polemica con i vertici nazionali del...

Leggi anche: Aule digitali: Rimini è al top in regione

Aggiornamenti e notizie su Bioedu la biodiversità entra nelle aule...

Discussioni sull' argomento BIOEDU: la biodiversità entra a scuola!; Ambiente e legalità, il SIM Carabinieri di Messina incontra gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Salvatore Pugliatti.

BIOEDU: la biodiversità entra a scuola!Un progetto unico in Italia promosso dal National Biodiversity Future CenterSul portale Biodiversity Gateway di NBFCdieci quaderni didattici ... lavalledeitempli.net

La biodiversità entra nell'agenda delle aziendeDal mondo accademico alle startup, fino alle grandi imprese: la sfida è costruire un ecosistema che trasformi la biodiversità in motore di sviluppo. È questa la traiettoria indicata dal Strategy ... repubblica.it

La #ricercascientifica in aula grazie al progetto BIOEDU del National Biodiversity Future Center (NBFC) gglam.it/p=39137 @nbfc_italy #biodiversity #Science #sostenibilità #scienza #2marzo2026 x.com