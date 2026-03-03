Bimbo morto dopo caduta dalle scale il video ripreso in casa e il buco di 6 minuti prima della chiamata al 118

Le autorità stanno approfondendo le circostanze della morte di un bambino di 5 mesi a Chieri, Torino. Un video ripreso all’interno dell’abitazione mostra alcuni momenti prima della chiamata ai soccorritori, avvenuta con un intervallo di circa sei minuti. Le indagini sono in corso per chiarire cosa sia accaduto in quei minuti prima del contatto con i servizi di emergenza.

Proseguono le indagini sulla morte del bimbo di 5 mesi caduto in casa a Chieri (Torino). Da un video emergono nuovi dettagli e un intervallo di tempo di 6 minuti prima della chiamata ai soccorritori su cui si sta tentando di fare luce.