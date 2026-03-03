Bimbo col cuore bruciato i primi risultati dell’autopsia

L’autopsia sul corpo del bambino che ha subito un trapianto di cuore ha prodotto i primi risultati, rivelando che non ci sarebbero ferite al cuore. I medici hanno escluso danni diretti a questo organo, mentre continuano le analisi per chiarire le cause della morte. La vicenda ha attirato l’attenzione su un caso che rimane sotto osservazione.

Non ci sarebbero ferite al cuore. È il primo elemento emerso dall’autopsia sul corpo di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore. A riferirlo è il medico legale Luca Scognamiglio, consulente nominato dalla famiglia, al termine della prima fase degli accertamenti svolti a Napoli, in un esame tecnico seguito passo passo da più parti. Secondo quanto comunicato, durante l’espianto non sarebbero state riscontrate lesioni macroscopiche al muscolo cardiaco e non risulterebbe alcun taglio al ventricolo, ipotesi circolata nelle ore successive al decesso. L’esame è durato circa tre ore e ha coinvolto un collegio ampio: 25 tra periti e consulenti di parte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Autopsia sul bimbo col cuore bruciato esclude lesioni da espianto, smentita ipotesi dell'errore già a BolzanoL’autopsia sul bambino col cuore bruciato non ha evidenziato alterazioni o lesioni riconducibili all’espianto avvenuto a Bolzano.

Bimbo col cuore bruciato, svolta improvvisa: accolta la ricusazione, cambia il cardiochirurgo per l’autopsiaLa drammatica vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto a Napoli dopo un complesso e purtroppo fallimentare percorso clinico legato...

