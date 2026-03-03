Bimbo col cuore bruciato avvocato Petruzzi attacca Oppido che parlava di autopsia già il 30 dicembre

L'avvocato Francesco Petruzzi, rappresentante della famiglia del bambino con il cuore bruciato, ha criticato pubblicamente Oppido, affermando che già il 30 dicembre si parlava di autopsia. La vicenda riguarda un caso di presunto danno al cuore di un bambino, e le dichiarazioni dell'avvocato si concentrano sulla tempistica e sulla gestione delle informazioni da parte dell’equipe coinvolta.

La famiglia del piccolo Domenico punta il dito contro i ritardi dell’equipe medica del Monaldi che ha effettuato il trapianto. Nel giorno dell’autopsia del bimbo morto a Napoli dopo aver ricevuto un cuore “bruciato”, l’avvocato Francesco Petruzzi ha rivelato come il cardiochirurgo Guido Oppido avesse parlato di autopsia già una settimana dopo l’intervento. Un riferimento che, secondo il rappresentante legale dei genitori della piccola vittima, farebbe capire come l’ospedale non abbia fatto il possibile per salvare la vita del bambino di due anni. Le parole della mamma del bimbo con il cuore "bruciato" L'attacco diretto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Si terranno domani alle 15 nel Duomo di Nola i funerali di Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Lo ha reso noto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico, comunic - facebook.com facebook

#3marzo Oggi pomeriggio l'autopsia sul corpo del piccolo #Domenico. Periti e consulenti avranno 120 giorni per consegnare la loro relazione. Domani, nel Duomo di Nola, ci saranno i funerali del bimbo. x.com