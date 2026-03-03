Manuel Iannuzzi ha preso posizione sulla morte della piccola a Bordighera, affermando che la sua compagna, Manuela Aiello, ha rovesciato la propria versione dei fatti. Iannuzzi sostiene che la presenza della bambina fosse ancora viva e ha accusato Aiello di avergli rovinato la vita. La vicenda ha suscitato attenzione nei media locali e ha portato a una serie di dichiarazioni pubbliche.

“Mi ha rovinato la vita“, con queste parole Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello, liquida un commento sulla vicenda di Bordighera (Imperia) per la quale la donna è finita in carcere dopo la morte della figlia Beatrice. Ascoltato da La vita in Diretta l’uomo, anch’egli indagato per omicidio preterintenzionale dalla Procura, respinge tutte le accuse: “Io non ho fatto niente di male, ho sempre fatto del bene”, dice all’inviata. Manuel Iannuzzi rompe il silenzio “Io ho dato solo amore e da mangiare, a quelle creature. Non pensavo tutto questo. Mi ha rovinato la vita”, questa la versione fornita da Manuel Iannuzzi a un’inviata de La vita in diretta durante la puntata di lunedì 2 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, Manuel Iannuzzi contro Manuela Aiello: "Mi ha rovinato la vita, Beatrice era viva"

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, la nonna paterna accusa mamma Manuela Aiello "perché era aggressiva"La nonna paterna della bimba di due anni morta a Bordighera ha detto che la madre della nipote, Manuela Aiello, era una donna aggressiva di cui aveva...

Bimba morta a Bordighera, testimone inguaia Manuela Aiello: "Nonno disse all'altra nipote che l'aveva uccisa"Proseguono le indagini per fare chiarezza sul decesso di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera.

Tutto quello che riguarda Manuel Iannuzzi

Bordighera: bimba morta, i risultati dell’autopsia e l’accusa alla madreTerminata l'autopsia della bimba di due anni morta a Bordighera. I risultati mostrano maltrattamenti. la madre in carcere ... mam-e.it

Bimba morta a Bordighera, cosa è successo: i lividi, l’emorragia e i soccorsi chiamati con sei ore di ritardo. Una vicina: «La mamma la picchiava ogni giorno»I risultati dell’autopsia sul corpo di Beatrice, due anni. Manuela Aiello è in carcere con l'accusa di averla uccisa. La notte dal fidanzato e quella versione che non convince i magistrati: «È caduta ... corriere.it