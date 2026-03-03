Bilancio Regione Campania 2026 avvisi bonari per i tributi e controlli più rapidi sul bollo auto

La Regione Campania ha annunciato che nel bilancio 2026 saranno introdotti avvisi bonari fiscali per i contribuenti e saranno potenziati i controlli sul pagamento del bollo auto, con l’obiettivo di rendere più rapidi i processi di recupero delle somme non versate. Queste misure fanno parte delle novità previste dalla legge di stabilità 2026.

La legge di stabilità 2026 introduce avvisi bonari fiscali e accelera il recupero del bollo auto non pagato. Ecco cosa cambia per i contribuenti. Bilancio Regione Campania 2026, avvisi bonari per i tributi e controlli più rapidi sul bollo auto. Nel disegno di legge collegato al bilancio di previsione 2026-2028, la Regione Campania introduce nuove disposizioni in materia tributaria che puntano a rendere più rapido il recupero delle entrate. Bilancio Regione Campania 2026 da 38,5 miliardi: 54 milioni in più per trasporti e welfare. La Giunta regionale ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028. A presentare il documento alla stampa è stato il presidente Roberto Fico. La manovra per il solo 2026 vale oltre 38,5 miliardi di euro.