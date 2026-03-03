Big match al PalaCattani la Tema Sinergie ospita la capolista Livorno | Bisognerà essere perfetti servirà cattiveria

Mercoledì alle 20, al PalaCattani, la Tema Sinergie affronta la capolista Pielle Livorno in un turno infrasettimanale di basket. La squadra di casa si prepara per la partita, consapevole della posizione in classifica degli avversari, e si concentra sulla necessità di essere perfetti e di mostrare determinazione per competere al meglio. La sfida si preannuncia di grande livello e intensità.

I toscani stanno confermando sul campo i pronostici estivi che la vedevano una delle squadre più attrezzate di tutta la B Nazionale e sono tra le maggiori candidate alla promozione in A2 La Tema Sinergie ospita la capolista Pielle Livorno nel turno infrasettimanale in programma mercoledì alle 20.30 al PalaCattani. I toscani stanno confermando sul campo i pronostici estivi che la vedevano una delle squadre più attrezzate di tutta la B Nazionale e sono tra le maggiori candidate alla promozione in A2. "Mi aspetto una grande reazione dei miei giocatori dopo la bruttissima prestazione con Quarrata - afferma coach Lorenzo Pansa - poi non so se basterà per vincere contro un'ottima squadra come la Pielle Livorno.