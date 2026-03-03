Biblioteca di Polla | acquistati altri 920 libri aperte nuove sezione per i più giovani

La Biblioteca di Polla ha aggiunto 920 nuovi volumi, ampliando così la propria collezione. Sono stati aperti spazi dedicati ai più giovani, con numerosi libri illustrati e Manga, insieme a testi di premi letterari e culturali come il Premio Strega, il Bancarella e i Nobel. Tra le novità, si trovano anche un dizionario del cinema e il carteggio di Galileo Galilei.

Si arricchisce la Biblioteca a Polla: un dizionario del cinema come il Mereghetti, decine di Manga, una selezione dei Premi Nobel, Strega e Bancarella, il Carteggio di Galileo Galilei, i volumi del Talmud babilonese, decine di nuovissimi libri illustrati per bambini. Sono solo alcuni dei 920. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Nuovi fondi (e altri libri) per la biblioteca"Un riconoscimento che premia il lavoro quotidiano e rafforza il ruolo della cultura sul territorio" sottolinea l’assessora Angela Pisano (foto). Biblioteca ‘Cuini’. Crescono gli iscritti e più libri in prestitoLa biblioteca comunale ‘Cuini’, nell’ex teatro ‘Gigli’ è una struttura innovativa, confortevole e, da quanto risulta dalla statistica dei movimenti...