Biathlon verso la tappa in Finlandia | il programma e il record di Vittozzi

Il biathlon si prepara a disputare la tappa in Finlandia, riprendendo la Coppa del Mondo. Il programma degli eventi include diverse discipline e competizioni che coinvolgono gli atleti internazionali. Tra loro, Lisa Vittozzi ha già ottenuto risultati significativi, stabilendo anche un record. Questa fase della stagione si svolge dopo le Olimpiadi, durante le quali lo sport ha riscosso grande attenzione.

Il biathlon riparte dalla Coppa del Mondo: si vola in Finlandia. Il programma delle Olimpiadi e cosa ha fatto lì Lisa Vittozzi Il biathlon è stato uno degli sport invernali più seguiti di tutte le Olimpiadi invernali, anche con grandi soddisfazioni per gli atleti azzurri. Su tutte Lisa Vittozzi, che ha portato a casa un oro meraviglioso. Nelle varie competizioni, è stata protagonista eccellente, tanto da meritarsi l’onore di essere portabandiera alla cerimonia di chiusura dei Giochi. Ma ora le Olimpiadi sono alle spalle, ma la stagione del biathlon non è ancora conclusa, anzi ripartirà dalla Coppa del Mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruhpolding: tornano Wierer e VittozziDal 14 al 18 gennaio, a Ruhpolding (Germania), prosegue il cammino della Coppa del Mondo di biathlon.

Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Annecy-Le Grand Bornard: Giacomel, Vittozzi e Wierer i punti fermiAndata in archivio la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Hochfilzen (Austria), il massimo circuito internazionale volge lo sguardo...

Una reazione INCREDIBILE al poligono di Lisa Vittozzi

Contenuti e approfondimenti su Biathlon verso la tappa in Finlandia il...

Temi più discussi: I convocati per tappa di Brusson della Coppa Italia di biathlon; Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026; Bruno Lovato convocato per la tappa di Coppa Italia di Biathlon a Brusson; Biathlon – A Brusson la 6ª tappa della Coppa Italia Fiocchi: weekend di mass start e sprint.

Biathlon, verso la tappa in Finlandia: il programma e il record di VittozziIl biathlon riparte dalla Coppa del Mondo: si vola in Finlandia. Il programma delle Olimpiadi e cosa ha fatto lì Lisa Vittozzi ... sportface.it

Biathlon, l’Italia femminile a Kontiolahti è salita sul podio 10 volte, ma ha solo 1 vittoria!La Coppa del Mondo di biathlon riparte dopo i Giochi olimpici disputati sulle nevi di Anterselva. È il momento della fase finale della stagione 2025-26, ... oasport.it

Dopo tutte le emozioni che l'Olimpiade di Milano Cortina ci ha regalato, il Biathlon torna con la Coppa del Mondo. Nella tappa finlandese di Kontiolahti inizia ufficialmente il dopo Dorothea Wierer. E proprio la Campionessa Azzurra è l'unica italiana ad aver ott - facebook.com facebook

THE LAST DANCE OF DORO Icona del biathlon italiano. Quattro medaglie olimpiche. La prima azzurra a vincere la Coppa del Mondo generale. Sotto la neve di Anterselva, davanti al pubblico di casa, con una gara clamorosa terminata al quinto posto, Doro x.com