Betoniera carica di calcestruzzo esce di strada e si ribalta | ferito il conducente

Martedì 3 marzo, intorno all’ora di pranzo, una betoniera carica di calcestruzzo è uscita di strada e si è ribaltata all’incrocio tra via Uccellino e via Imperiale a Poggio Renatico. Il conducente è rimasto ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

L'uscita di strada e il ribaltamento. Martedì 3 marzo, intorno all'ora di pranzo, una betoniera carica di calcestruzzo ha subito un incidente stradale all'incrocio tra via Uccellino e via Imperiale, all'altezza dell'abitato di Poggio Renatico.

