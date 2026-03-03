Betoniera carica di calcestruzzo esce di strada e si ribalta | ferito il conducente

Martedì 3 marzo, intorno all’ora di pranzo, una betoniera carica di calcestruzzo è uscita di strada e si è ribaltata all’incrocio tra via Uccellino e via Imperiale a Poggio Renatico. Il conducente è rimasto ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

L’uscita di strada e il ribaltamento. Martedì 3 marzo, intorno all’ora di pranzo, una betoniera carica di calcestruzzo ha subito un incidente stradale all’incrocio tra via Uccellino e via Imperiale, all’altezza dell’abitato di Poggio Renatico.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl mezzo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Arezzo: auto esce di strada e si ribalta, ferito il conducente Auto esce di strada e si ribalta nel fiume: conducente salvo per miracoloPoteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto lunedì pomeriggio, lungo via Rubicone Destra, a Gatteo. Approfondimenti e contenuti su Betoniera carica Betoniera perde calcestruzzo per 3 chilometri. Traffico deviato e multa salata (oltre al costo delle pulizie)ROVIGO - Una lunga scia grigia, viscosa e pericolosa. Ieri mattina (20 ottobre), poco dopo mezzogiorno, una betoniera ha perso il carico di calcestruzzo lungo tutta la strada percorsa: circa tre ... ilgazzettino.it Betoniera tocca cavi dell’alta tensione, operaio edile di 67 anni muore folgorato a LecceIl dramma sul lavoro si è consumato in pochi attimi nella mattinata di oggi, mercoledì 29 ottobre, in una zona di campagna. Secondo quanto ricostruito finora, il braccio del camion betoniera che ... fanpage.it