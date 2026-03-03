Betoniera carica di calcestruzzo esce di strada e si ribalta | ferito il conducente

Martedì 3 marzo, intorno all’ora di pranzo, una betoniera carica di calcestruzzo è uscita di strada e si è ribaltata all’incrocio tra via Uccellino e via Imperiale a Poggio Renatico. Il conducente è rimasto ferito nell’incidente, che si è verificato in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito il ferito e gestito la situazione.

L’uscita di strada e il ribaltamento. Martedì 3 marzo, intorno all’ora di pranzo, una betoniera carica di calcestruzzo ha subito un incidente stradale all’incrocio tra via Uccellino e via Imperiale, all’altezza dell’abitato di Poggio Renatico. Il mezzo pesante, per motivi in corso di accertamento, è finito fuori strada, ribaltandosi su un lato all’interno di un fosso: nell’impatto, il contenuto si è sversato nel prato circostante. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno preso in cura il conducente, rimasto ferito. Quest’ultimo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

