Benevento-Catania giovedì 05 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il 5 marzo 2026 alle 20:30 si affrontano Benevento e Catania nel trentesimo turno di Serie C girone C. La partita mette in palio punti importanti, con il Benevento di Floro Flores e il Catania di Toscano pronti a sfidarsi in una sfida che potrebbe decidere la leadership del campionato. Entrambe le formazioni scendono in campo determinate a conquistare i tre punti.

Trentesimo turno di Serie C girone C ed è la madre di tutte le partite, la sfida che può chiudere i conti per il primo posto quella tra il Benevento di Floro Flores ed il Catania di Toscano. Le streghe volano e a Potenza è arrivata la dodicesima vittoria nelle ultime 14 gare che ha portato il vantaggio a 7 punti proprio sui rossazzurri fermati all’Arechi di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Dove vedere Benevento-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Benevento e Catania: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Clamoroso: possibile divieto di trasferta a Benevento per i tifosi del CataniaDomattina vertice tra Prefetture e Questure delle due città per arrivare a un provvedimento nonostante siano stati già venduti quasi 1.500 biglietti. Ecco cosa potrebbe accadere ... lasicilia.it

Benevento vs Catania FC Secondo quanto raccolto dalla redazione di Catanista In atto c'è una valutazione da parte del Prefetto di Benevento in comunicazione con il Ministero su fatti ben precisi derivanti da attività investigativa. Domani ci sara' la decisione fi facebook

Benevento-Catania 30ª Giornata - Girone C - Serie C Sky Wifi Giovedì 5 Marzo Stadio “Ciro Vigorito” Ore 20:30 #CataniaFC x.com