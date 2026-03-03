Benevento-Catania giovedì 05 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 marzo 2026 alle 20:30 si affrontano Benevento e Catania nel trentesimo turno di Serie C girone C. La partita mette in palio punti importanti, con il Benevento di Floro Flores e il Catania di Toscano pronti a sfidarsi in una sfida che potrebbe decidere la leadership del campionato. Entrambe le formazioni scendono in campo determinate a conquistare i tre punti.

Trentesimo turno di Serie C girone C ed è la madre di tutte le partite, la sfida che può chiudere i conti per il primo posto quella tra il Benevento di Floro Flores ed il Catania di Toscano.  Le streghe volano e a Potenza è arrivata la dodicesima vittoria nelle ultime 14 gare che ha portato il vantaggio a 7 punti proprio sui rossazzurri fermati all’Arechi di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

