Bastoni fischi assordanti anche al Sinigaglia Dopo Lecce il difensore di Chivu finisce nel mirino per il contatto con Kalulu

Durante la semifinale di Coppa Italia contro il Como, il difensore di Chivu è stato fischiato e contestato dai tifosi anche al Sinigaglia, dopo aver suscitato polemiche nel match contro il Lecce. I sostenitori hanno espresso il proprio disappunto con fischi e battiture di bastoni, creando un’atmosfera rumorosa e tesa allo stadio. La situazione si inserisce in un contesto di contestazioni che coinvolgono il difensore anche in altre occasioni recenti.

Inter News 24 Bastoni, dopo Lecce-Inter il difensore fischiato anche al Sinigaglia durante la semifinale di Coppa Italia contro il Como. Il clima al Sinigaglia si fa rovente per Alessandro Bastoni, bersagliato dai fischi assordanti dei tifosi del Como durante la semifinale d'andata di Coppa Italia ancora in corso. Nonostante l'Inter di Cristian Chivu stia cercando di imporre il proprio gioco, l'accoglienza per il difensore azzurro è stata tutt'altro che benevola, ricalcando quanto già visto recentemente al Via del Mare durante Lecce-Inter. Bastoni: fischi assordanti anche al Sinigaglia. L'origine della contestazione risale all'episodio controverso con Pierre Kalulu durante l'ultimo Derby d'Italia contro la Juventus, un contatto che ha scatenato polemiche infinite a livello nazionale.