Basta me ne vado | l' ira di Hillary Clinton durante la deposizione E Bill | La persona nella vasca idromassaggio con me? Non ho idea di chi fosse

Durante una deposizione davanti alla House Oversight Committee, Hillary Clinton ha esclamato “Basta, me ne vado” quando ha scoperto che una foto non autorizzata dell’audizione stava circolando online. Bill Clinton ha invece dichiarato di non sapere chi fosse la persona nella vasca idromassaggio con lui. Entrambi sono stati ascoltati in un procedimento a porte chiuse, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’interruzione.

" Basta, me ne vado ": così Hillary Clinton ha reagito durante la deposizione a porte chiuse davanti alla House Oversight Committee, quando ha scoperto che una foto non autorizzata dell'audizione stava circolando online. Nelle immagini della testimonianza, rese pubbliche nelle ultime ore, all'ex segretaria di Stato si sente dire: "I'm done with this" ("Ho chiuso con questa storia"). "Ho chiuso con questa storia. Se lo fate anche voi, ho chiuso", ha dichiarato l'ex Segretario di Stato americano quando gli è stata raccontata la fuga di notizie. "Potete accusarmi di oltraggio alla corte da ora in poi, finché non torna il sole." La deputata repubblicana Lauren Boebert aveva poi ammesso di aver condiviso la foto scattata all'interno dell'aula, condivisa sui social media da un influencer conservatore.