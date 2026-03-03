barriere fonoassorbenti il sottopasso chiude da domenica al 16 aprile

Da domenica 9 marzo al 16 aprile, il sottopasso di via Roma a Guardamiglio sarà chiuso al traffico veicolare. La chiusura interessa il collegamento tra il centro del paese e la zona del centro sportivo situata sotto l’AutoSole. La misura rimarrà in vigore fino alla data stabilita, impedendo l’accesso al traffico durante tutto il periodo indicato.

Arrivano le date ufficiali di chiusura del sottopassaggio di via Roma a Guardamiglio. Il collegamento tra il paese e la zona del centro sportivo, sotto l’AutoSole, resterà interdetto al traffico veicolare da domenica 9 marzo a mercoledì 16 aprile. Ciò per consentire l’avvio dei lavori di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Come annunciato il mese scorso, l’intervento riguarda il soffitto del sottopassaggio, che verrà rinforzato, per permettere il montaggio delle barriere, alte tra i quattro e i cinque metri a seconda della distanza delle abitazioni dall’autostrada. Un’opera attesa da tempo dalla cittadinanza, ma che ha reso necessaria la chiusura totale del passaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

