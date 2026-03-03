Barilla | sostiene Dynamo Camp donando 40mila confezioni di Abbracci Mulino Bianco

Barilla ha annunciato una donazione di 40mila confezioni di Abbracci Mulino Bianco a Dynamo Camp, che organizza la raccolta fondi intitolata 'Biscotti di felicità'. Questo evento di piazza si svolgerà in 18 regioni e coinvolgerà più di 100 piazze in tutta Italia. Dynamo Camp è uno dei principali centri italiani di Terapia Ricreativa dedicato a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche.

Si tratta del primo grande evento di piazza nazionale di Dynamo, uno dei primi centri italiani di Terapia Ricreativa per bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, che toccherà 18 regioni e oltre 100 piazze italiane il 14 e il 15 marzo. Ad accompagnare lo staff della Fondazione ci saranno 3.000 volontari, tra cui alcuni dipendenti del Gruppo Barilla, che distribuiranno 40mila biscottiere in edizione limitata Dynamo contenenti una confezione di Abbracci Mulino Bianco.