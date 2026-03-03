Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S Martino segreti sotterranei della città vecchia

Sabato 7 marzo alle 16.45, a Bari, si terrà l’apertura straordinaria dei “Segreti sotterranei della città vecchia” presso S. Martino, un percorso che svelerà le zone nascoste e le profondità sotto le strade della città. L’evento permette di esplorare sia gli spazi sotterranei sia quelli sopra, offrendo ai visitatori un’immersione nella Bari che si cela sotto e sopra i loro passi.

Sabato 07 marzo – ore 16.45Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino"Segreti sotterranei della città vecchia"Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino, un vero viaggio nel tempo tra domus romane, mosaici paleocristiani e strutture bizantine perfettamente conservate.Proseguiremo nella ex chiesa di S. Martino dove potremo ammirare l'affresco della Madonna Orante da poco restaurato, la tomba di Smaragdo e i resti della chiesa medievale.