Bari | Nordio lancia il Sì al referendum del 22 marzo

A Bari, in questi giorni, si svolge un evento importante legato alla giustizia, che si inserisce nel contesto del referendum previsto per il 22 marzo. La città ospita un incontro che ha attirato l’attenzione di molte persone interessate alle questioni legali e alle decisioni che verranno prese a livello nazionale. La discussione coinvolge rappresentanti e cittadini che si confrontano su temi di grande rilevanza.

La città di Bari si è trasformata in questi giorni nel centro nevralgico del dibattito nazionale sulla giustizia, ospitando un evento cruciale in vista della consultazione referendaria fissata per la fine di marzo. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha scelto la Puglia come palcoscenico per lanciare l'appello definitivo per il cambiamento del sistema penale, definendo la scadenza imminente come un'opportunità irripetibile per allineare le istituzioni italiane ai modelli liberali più avanzati. La presenza del titolare del dicastero ha conferito all'iniziativa un peso istituzionale notevole, trasformando la manifestazione Le ragioni del Sì in un momento di svolta politica e giuridica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

