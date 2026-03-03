Banff World Tour fa tappa a Novara

Il Banff Mountain Film Festival World Tour Italia 2026 arriva a Novara giovedì 5 marzo. La manifestazione, che si svolge in 42 città italiane e nella Svizzera italiana, si tiene al Cinema Vip. Si tratta di una delle tappe del tour dedicato al grande cinema d’avventura e natura. La proiezione si svolge in serata e coinvolge il pubblico locale.

Il grande cinema d'avventura torna in città. Giovedì 5 marzo il Banff Mountain film festival world tour Italia 2026 approda a Novara per una delle 42 tappe italiane e della Svizzera italiana, ospitato al Cinema Vip.La 14ª edizione del tour propone una selezione di sei film (tra corti e.