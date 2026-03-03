Banco Farmaceutico | vinta la sfida della solidarietà

Il Banco Farmaceutico annuncia un risultato positivo dopo aver raccolto un'elevata quantità di farmaci e prodotti sanitari durante le iniziative di solidarietà svolte in diverse città. A Arezzo, il bilancio di questa campagna si chiude con un incremento delle donazioni rispetto all’anno precedente, evidenziando una partecipazione significativa da parte della comunità. La raccolta si conferma un segnale di impegno collettivo per supportare chi ha bisogno.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Bilancio davvero positivo per il Banco Farmaceutico sia a livello nazionale che locale. In particolare ad Arezzo e provincia, hanno aderito 35 farmacie e sono state raccolte 2852 confezioni pari a un valore di 25.076,14 euro, che aiuteranno 1261 ospiti di 11 realtà assistenziali. In Toscana hanno aderito 404 farmacie e sono state raccolte 47.187 confezioni, (pari a un valore di 412.142,50 euro) che contribuiranno a curare 327.899 persone aiutate da 142 realtà del territorio regionale. L’iniziativa del Banco Farmaceutico ha visto anche stavolta - spiega il presidente di Federfarma Arezzo Roberto Giott i – moltissimi farmacisti privati nel ruolo di essenziali operatori nella collaborazione alla realizzazione della Raccolta del contributo che viene devoluto al Banco attraverso un’erogazione liberale dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

