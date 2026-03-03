Ballardini | Troppo timidi abbiamo regalato campo al Venezia

Davide Ballardini ha commentato la sconfitta della sua squadra contro il Venezia, sottolineando che la squadra si è mostrata troppo timida in campo. Secondo l’allenatore, i giocatori hanno regalato spazio agli avversari, influendo sul risultato finale. Nonostante il punteggio netto, Ballardini ha comunque evidenziato che l’analisi della prestazione generale non è del tutto negativa.

Il tecnico biancoverde ammette le difficoltà iniziali: squadra troppo bassa e poco aggressiva. Decisiva l’espulsione che ha cambiato l’inerzia del match Una sconfitta netta nel punteggio, meno – secondo Davide Ballardini – nell’analisi complessiva della prestazione. Dopo Venezia-Avellino, il tecnico biancoverde individua con chiarezza il limite principale della sua squadra: l’atteggiamento iniziale. “Siamo stati troppo timidi, ci siamo abbassati troppo concedendo energie e occasioni al Venezia. Avevamo il dovere di essere più aggressivi e di stare più alti”. Un Avellino prudente, che nei primi 35 minuti ha lasciato il pallino del gioco ai lagunari senza però, a detta dell’allenatore, andare realmente in difficoltà: “C’è stato il loro dominio, ma non siamo mai andati in affanno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

