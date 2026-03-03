Bagnoli tensioni tra manifestanti No America’s Cup e forze dell’ordine durante consiglio comunale

A Bagnoli si sono verificati momenti di tensione tra alcune centinaia di cittadini e le forze dell’ordine durante un consiglio comunale monotematico previsto per oggi pomeriggio. I manifestanti si sono radunati in via Acate in vista dell’incontro, creando un clima di scontro tra chi protesta e le forze di sicurezza presenti sul posto. La situazione si è sviluppata prima dell’inizio della riunione.

Momenti di forte tensione a Bagnoli, dove alcune centinaia di cittadini sono scesi in strada in vista del consiglio comunale monotematico in programma oggi pomeriggio, alle 16, nella sede della X Municipalità in via Acate. Durante il corteo, alcuni attivisti hanno tentato di forzare il cordone della polizia, schierata in assetto antisommossa a presidio dell'area che ospiterà l'assise cittadina. Ne sono scaturiti tafferugli e spintoni ma per fortuna nessun ferito. La mobilitazione, promossa dalla rete No America's Cup, attraversa le strade del quartiere occidentale di Napoli con un obiettivo chiaro: chiedere trasparenza sui lavori di bonifica dell'ex area Italsider ed ex Cementir e garanzie sulle condizioni di sicurezza per gli abitanti.