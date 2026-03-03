Bagnoli non solo polveri sottili | rispondano su analisi per gli inquinanti più pericolosi

A Bagnoli, le autorità sono state chiamate a rispondere sulle analisi riguardanti gli inquinanti più pericolosi presenti nell’area, non solo sulle polveri sottili. Dopo la pubblicazione di un articolo scientifico su una rivista internazionale, si attendono chiarimenti su come vengono monitorati e valutati i livelli di inquinamento. La questione riguarda principalmente le modalità di analisi e le sostanze identificate.

Dopo avere pubblicato un articolo scientifico su una rivista internazionale J. Geochemical Exploration, (De Vivo et al., 2026: Il caso di studio Bagnoli-Napoli, Italia. Caratterizzazione iniziale del sito; piani di bonifica, precedenti e attuali, per il sito industriale dismesso. N. GEXLO-D-26-00037), riprendo in questo breve articolo divulgativo alcune considerazioni strettamente tecnicoscientifiche sui rischi oggettivi (sulla base di quanto successo in un caso simile nel mondo – la Baia di Minamata, Giappone, anni 60 – ai quali vengono esposti i cittadini. Gli effetti tossici dell’inquinamento marino sugli esseri umani sono ben documentati. Un caso storico degno di nota è l’epidemia della malattia di Minamata in Giappone scoppiata tra gli anni ’50 e ’60. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

