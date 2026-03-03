Bagheria i danni del maltempo di gennaio | I cittadini possono richiedere contributi fino a 5 mila euro

L’amministrazione comunale di Bagheria ha annunciato l’avvio delle procedure per la ricognizione dei danni causati dal maltempo di gennaio. I cittadini interessati possono presentare richiesta di contributo, che può arrivare fino a 5 mila euro, per i danni subiti alle proprietà private. La comunicazione riguarda gli effetti degli eventi meteorologici che hanno interessato la zona costiera siciliana.

L'amministrazione comunale di Bagheria, guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli, informa la cittadinanza dell'avvio delle procedure di ricognizione dei danni subiti dal patrimonio edilizio privato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la fascia costiera siciliana a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Silea, contributi fino a 2 mila euro per associazioni sportive e culturali

Smart working, via agli incentivi regionali: contributi fino a 30 mila euro per nuove assunzioniMisura della giunta con fondi triennali gestiti da Irfis per contratti stabili con prestazione da remoto garantita in Sicilia Una misura pensata per...

Una selezione di notizie su Bagheria i danni del maltempo di...

Discussioni sull' argomento Eccellenza A, il Licata s'invola verso la D. Kamarat 2°, poker Sciacca, colpi esterni Partinicaudace e Accademia TP; Tutto pronto, McDonald's apre a Bagheria e assume 63 persone: è l'undicesimo della provincia; Eccellenza A, il comunicato del Bagheria 90011; Eccellenza A, Top e Flop della 23^ giornata.

Maltempo del 18 gennaio: al via la ricognizione dei danni. I cittadini possono richiedere contributi fino a 5.000 euro.L'Amministrazione comunale di Bagheria, guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli, informa la cittadinanza dell'avvio delle procedure di ricognizione dei danni subiti dal patrimonio edilizio privato a ... comune.bagheria.pa.it

Comune di Bagheria - facebook.com facebook