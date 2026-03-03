Le autorità hanno chiuso le indagini sugli ex amministratori di Autostrade per l’Italia, Castellucci e Tomasi, accusandoli di aver sottratto profitti destinati alla manutenzione. Per anni la concessionaria autostradale ha incassato aumenti dei pedaggi ritenuti illegittimi, secondo i pubblici ministeri. Nessun dettaglio sulle eventuali accuse o procedimenti giudiziari attivi.

Per anni Autostrade per l’Italia, la più grande concessionaria autostradale italiana, ha incassato secondo i pm extraprofitti non dovuti, per effetto degli aumenti dei pedaggi. E invece di accantonare parte di questi fondi e ridestinarli alla manutenzione e agli investimenti, come prevedeva la legge, ha invece distribuito lauti dividendi ai suoi azionisti. Dopo quasi due anni di accertamenti la Procura di Roma ha chiuso in questi giorni le indagini sulla vicenda, con accuse a vario titolo di falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni e ostacolo alle autorità di vigilanza. Una sorta di pre imputazione, che un domani potrebbe portare a un processo nei confronti di alcuni dei più alti manager che si sono avvicendati alla guida della società, tra i quali gli ex amministratori delegati Giovanni Castellucci e Roberto Tomasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Autostrade, chiuse indagini sugli ex ad Castellucci e Tomasi: “Profitti sottratti a manutenzione”

