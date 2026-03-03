Automotoretrò i miti dei motori si raccontano

Durante il fine settimana a Parma, si svolgono due eventi di spicco, Automotoretrò e Mercanteinfiera, che attirano appassionati da tutta Italia. Automotoretrò, in programma dall'7 all'8 marzo, si concentra sui motori e i veicoli d’epoca, mentre Mercanteinfiera, dal 7 al 15 marzo, offre una vasta esposizione di oggetti d’antiquariato e modernariato. Entrambi gli eventi si svolgono nello stesso periodo e condividono il filo conduttore della passione.

Automotoretrò (dal 7 all'8 marzo) e Mercanteinfiera (dal 7 al 15 marzo) sono due fiori all'occhiello della Fiera di Parma che condividono un fine settimana sotto lo stesso denominatore comune: la passione. Da una parte, quella per i motori che hanno fatto la storia, le auto classiche, i simboli del motorsport e il merchandising dedicato, insieme alle testimonianze di tanti protagonisti; dall'altra, ecco la rassegna dove più di mille operatori presentano le proprie opere di modernariato, antichità e collezionismo. "Automotoretrò - commenta Antonio Cellie, amministratore delegato della Fiera di Parma - è un grande appuntamento dedicato al motorismo storico, un comparto che vale, in Italia, oltre 100 miliardi di euro e attiva una filiera che coinvolge imprese, artigiani, restauratori, musei, operatori finanziari, collezionisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Parma torna capitale dei motori: Automotoretrò tra leggende del rally e storie di sport

