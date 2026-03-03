Auto in sosta depredate per mesi e ricettazioni i Carabinieri cercano i proprietari dei gioielli recuperati

I Carabinieri hanno recuperato diversi gioielli legati a una serie di furti che hanno interessato auto parcheggiate e abbandonate per mesi. Ora stanno cercando di rintracciare i proprietari di questi oggetti, che sono stati trovati durante le indagini sui furti e le ricettazioni. La vicenda riguarda una serie di auto depredate nel corso del tempo.

I Carabinieri cercano i proprietari di diversi gioielli recuperati relativi alla vicenda dei furti seriali nelle auto in sosta. Il 29 gennaio, i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 24enne italiano dando esecuzione ad un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare precedentemente emessa dal.

Vetri rotti e auto depredate, ben 50 denunce in una notte: Carabinieri fermano un giovanissimoUn ragazzo minorenne è stato identificato dai militari come presunto autore dei colpi: decisive le immagini di videosorveglianza È un ragazzo con...

Como, ruba da un'auto in sosta: i proprietari lo fanno arrestareComo, 1° gennaio 2026 – I proprietari lo hanno visto mentre frugava sulla loro auto, chiamando la polizia e sventando il furto.

Roma: sorpresi a rubare in auto in sosta in via Portuense, due arresti e una denunciaDue giovani arrestati per furto in auto a Roma, un complice minorenne denunciato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. romadailynews.it

Danneggiano auto in sosta in centro, vandali identificati e denunciatiLa Polizia di Stato ha individuato un 33enne e un 25enne pregiudicati, dopo la segnalazione di un residente di Brescia che li aveva sorpresi a rigare delle vetture ... giornaledibrescia.it