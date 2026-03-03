auto collection

È iniziato il countdown per “Auto Collection” 2026, l’evento dedicato al mondo delle auto che si terrà nel fine settimana del 14 e 15 marzo al Parco Esposizioni Novegro, con esposizioni sia nei padiglioni A, B e C che nell’area esterna. La manifestazione coinvolge appassionati, espositori e visitatori provenienti da diverse zone e si svolge in un’unica occasione annuale.

È partito il conto alla rovescia per "Auto Collection" 2026, la rassegna motoristica in programma sabato e domenica 14 e 15 marzo al Parco Esposizioni Novegro (Padiglioni A,B,C + Area Esterna).Anche quest'anno, ci saranno importanti novità alla kermesse milanese, a partire da una ricca tematica.

Domenica 15 marzo non perdere la gara di scarico benzina e diesel del Tuning Fest, che si svolgerà presso l'area esterna del @parcoesposizioninovegro durante #AutoCollection (a partire dalle 14:30)! Qualsiasi auto che partecipa all'evento potrà iscri