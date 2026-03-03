Aumentano le inventrici in Italia quarte in Europa

In Italia, il numero di donne che depositano brevetti è in crescita e rappresenta il quarto più alto in Europa. La percentuale di inventrici femminili supera di un punto percentuale la media continentale. Dati recenti mostrano un incremento nel settore delle innovazioni femminili e una presenza più rilevante di donne tra gli inventori registrati nel paese.

Aumenta il numero di donne che depositano brevetti in Italia: la presenza femminile è superiore di un punto percentuale rispetto alla media europea. Servizio di Alessandra Camarca. TG2000. Brevetti e donne «stem», aumentano le inventrici: l'Italia è al quarto posto in EuropaLa presenza di donne che brevettano nei settori Stem è del 14,7%, un punto percentuale più alto rispetto alla media europea ... corriere.it Crescono le inventrici in Italia, Milano quarta in EuropaAbbiamo registrato in Italia un aumento, seppur contenuto, della quota di donne inventrici nelle materie Stem, salito al 14,7% rispetto al 13,8% nel 2017, e che supera la media europea che è al 13,8% ... ilsole24ore.com