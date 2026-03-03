Audible piano da 9 dollari | la novità che aspettavo da anni

Audible ha annunciato un nuovo piano da 9 dollari, pensato per chi ascolta meno frequentemente. La piattaforma di streaming musicale e audiolibri propone questa opzione per rendere più accessibile il suo servizio a un pubblico più ampio. La novità mira a soddisfare le esigenze di chi cerca un modo più economico per fruire dei contenuti audio senza sottoscrivere abbonamenti più costosi.

Nel panorama delle offerte di intrattenimento audio, Audible introduce una soluzione più accessibile destinata agli ascoltatori meno occasioni. Il nuovo piano Standard, al prezzo di 8,99 dollari mensili, propone un audio libro al mese tratto dal catalogo completo e permette uno ascolto illimitato da una biblioteca selezionata che comprende Audible Originals e titoli precedentemente disponibili su Wondery Plus. L’accesso ai contenuti non è definitivo: la possibilità di riprodurre i titoli è legata all’iscrizione attiva, senza conservare automaticamente una biblioteca personale in caso di cessazione del servizio. Le caratteristiche chiave e le differenze rispetto al piano Premium vengono riassunte di seguito. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

