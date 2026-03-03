Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, Cicero in Rome organizza attività e visite didattiche per bambini e famiglie, suddivise in due gruppi di età: 2-5 anni e 5-11 anni. Le iniziative includono percorsi tra arte, storia e archeologia, con visite speciali al Colosseo, alla mostra sui Tesori dei Faraoni e all'esposizione sull’Impressionismo. Le attività si svolgono a Roma e sono pensate per coinvolgere i più piccoli in esperienze didattiche.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 7 e Domenica 8 Marzo 2026 + Speciali Colosseo, Mostra Tesori dei Faraoni, Mostra Impressionismo e Domenica al Museo, a Roma con Cicero in Rome