Atterrati a Malpensa i cinque studenti padovani provenienti da Dubai

Cinque studenti padovani provenienti da Dubai sono atterrati all’aeroporto di Malpensa, accolta da decine di genitori che li hanno aspettati con emozione e ansia. L’arrivo ha coinvolto molte persone che si sono radunate nel terminal, creando un clima di attesa intenso. L’aeroporto si è trasformato in un punto di ritrovo, dove le emozioni sono state palpabili e visibili.

Qualche minuto prima delle 20 odierne, 3 marzo, sono stati accolti dai parenti, dai genitori e dagli amici che hanno potuto abbracciarli dopo la grande paura dei giorni scorsi Lo scalo di Malpensa trasformato in un punto di ritrovo di decine di genitori che hanno atteso con trepidazione l'arrivo dei propri figli dopo giorni di paura, speranza e apprensione. Tra i duecento studenti minorenni di ritorno in Italia, cinque sono padovani. Dovevano essere dieci giorni a Dubai per un corso di formazione. La permanenza è stata allungata di 48 ore a cause delle recenti vicende di politica estera con attacchi dell'Iran proprio a Dubai e nelle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L'allarme: «Tre studenti padovani si trovano a Dubai»Sono ore d'angoscia per le famiglie che hanno alcuni dei propri cari a Dubai per vacanza, lavoro e semplicemente perché si sono trasferiti.

Rientrano in Italia gli studenti lecchesi bloccati a Dubai, volo da Abu Dhabi a Milano MalpensaLecco, 3 marzo 2026 – Gli undici studenti di terza e quarta superiore dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco e le due prof di inglese e di...

Altri aggiornamenti su Atterrati a Malpensa i cinque studenti...

Temi più discussi: I tre studenti trentini rientrati dagli Emirati: l'abbraccio dei familiari; Studenti italiani bloccati a Dubai, domani il rientro: sul volo di Stato anche quattro ragazze maremmane; Milano-Cortina, cala il sipario. A Malpensa gli ultimi saluti olimpici; Guerra in Medio Oriente, scatta il piano di rientro: oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai. I primi arrivi a Fiumicino dall'Oman: Il volo pagato cash.

Atterrato a Malpensa volo con 200 studenti che erano rimasti bloccati a DubaiL'aereo è partito da Abu Dhabi e ha riportato a casa i ragazzi che, per alcuni giorni, si sono trovati bloccati a Dubai, dopo l’inizio delle operazioni militari di Usa e Israele contro l'Iran e la ... tg24.sky.it

A Milano Malpensa il volo con gli studenti bloccati a Dubai, i genitori: Ci hanno rassicurato, ma è stata duraUn charter partito da Abu Dhabi con a bordo 200 ragazzi, undici dei quali frequentano l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. I ringraziamenti: Hanno lavorato benissimo: il governo degli Emirati con ... msn.com

Al Terminal 3 di Fiumicino, sono atterrati i primi 127 italiani provenienti da Muscat, in Oman, dopo una fuga precipitosa dagli Emirati. Carolina, diretta a Genova, ha raccontato che ogni pagamento doveva essere istantaneo e in contanti: «Pagamento immedi - facebook.com facebook