Il 3 marzo 2026, in un aggiornamento video, un rappresentante di Avs ha commentato l’attacco iraniano, affermando che si è affermata l’idea di instaurare un dominio politico globale usando la forza militare, sostituendo il diritto internazionale con la legge del più forte. La dichiarazione mette in evidenza come questa dinamica sia stata portata avanti negli ultimi tempi senza riferimenti specifici a eventi o figure coinvolte.

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Si è legittimata l'idea che si possa costruire un dominio politico nel mondo attraverso l'uso della forza militare. Le scelte del governo Meloni, che hanno reso l’Italia sempre più dipendente dal gas statunitense di Trump e dai Paesi arabi, espongono la nostra economia a ricatti e speculazioni. Il mondo ormai è sotto il dominio militare di Trump e Netanyahu che dettano la loro legge violando il diritto internazionale". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, presente in commissione Esteri e Difesa per l’informativa urgente dei ministri Tajani e Crosetto. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. 🔗 Leggi su Open.online

