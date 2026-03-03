Durante un attacco all’Iran, i rappresentanti italiani presenti ad Abu Dhabi affermano di essere stati lasciati soli, senza alcun supporto o assistenza da parte del governo italiano. Al contrario, i delegati spagnoli riferiscono di aver ricevuto assistenza ufficiale da Madrid. La testimonianza sottolinea come i italiani presenti si siano sentiti abbandonati in una situazione critica.

“Noi italiani siamo rimasti soli. Non si è visto nessuno, nessuno del nostro Paese ci ha assistito o informato. Invece gli spagnoli sono stati aiutati da personale dell’ambasciata, del consolato, da agenti della Guardia Civil. Sì, devo ammettere che ci ha colpito”. Luca Baldelli parla con un po’ di amarezza, forse anche per quel legame così vivo che hanno gli emigrati: “Da sedici anni ormai vivo all’estero”, racconta dall’albergo di Abu Dhabi dove è bloccato in attesa di un aereo che lo riporti in Spagna, dove vive. “La mia compagna ed io – spiega – eravamo partiti da Bangkok, in Thailandia, per tornare a Madrid. Dovevamo fermarci negli Emirati solo per uno scalo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco all’Iran, la storia: “Noi italiani abbandonati ad Abu Dhabi, gli spagnoli erano assistiti dal loro governo”

Leggi anche: Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani»

Attacco all'Iran, ad Abu Dhabi avvistato fumo sul porto di KidazNel pomeriggio di sabato, oltre che in Iran sono state avvistate colonne di fumo anche sopra il porto di Kizad nella capitale degli Emirati, Abu...

Una raccolta di contenuti su Abu Dhabi

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'.

Attacco Israele-Usa all’Iran, un italiano ad Abu Dhabi: Ho visto i missili in cielo, sono chiuso in casaUn italiano residente ad Abu Dhabi racconta a Fanpage.it di aver visto missili iraniani in cielo e i detriti cadere: Sono chiuso in casa con altri ... fanpage.it

Missili e droni sul Golfo, apprensione per i molisani sotto le esplosioni tra Dubai e Abu DhabiGuerra tra Iran, Usa e Israele: spazio aereo chiuso, voli cancellati e notti nei rifugi. Due termolesi bloccate in hotel dopo l’attacco all’aeroporto. Da Abu Dhabi il racconto: Tre boati, poi il pani ... primonumero.it

È atterrato alle 19.25 il volo da Abu Dhabi che ha riportato a casa 200 studenti #italiani da #Dubai, presa di mira dai raid iraniani. #Tg1 - facebook.com facebook

L'aereo con gli studenti italiani è decollato poco fa da Abu Dhabi. x.com