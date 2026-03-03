Attaccata l' ambasciata Usa a Riad

Un attacco con due droni ha colpito l’ambasciata degli Stati Uniti a Riad, provocando un incendio. Lo ha comunicato il ministero della Difesa saudita. Non sono stati riportati feriti o altri danni significativi. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali che hanno confermato l’evento. La dinamica dell’attacco rimane ancora in fase di verifica.

Un attacco con due droni ha provocato un incendio nell'ambasciata Usa a Riad: lo ha fatto sapere il ministero della Difesa saudita. Testimoni hanno riferito all'Afp di aver visto del fumo uscire dall'edificio e l'ambasciata ha esortato i cittadini statunitensi di Riad, Gedda e Dhahran a mettersi. 🔗 Leggi su Today.it

Guerra Stati Uniti-Israele-Iran, attaccata l’ambasciata Usa in Kuwait. Esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e DohaColonne di fumo si sono levate nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait.

Guerra Israele-Usa-Iran, l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad. Netanyahu: «Teheran voleva l’atomica» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

Guerra Usa-Iran, esplosioni a Riad: fiamme nell'ambasciata americana colpita da due droni. Trump: «Nucleare minaccia colossale. Li stiamo massacrando»A causa delle numerose chiusure dello spazio aereo regionale, Emirates ha temporaneamente sospeso tutte le operazioni da e verso Dubai fino alle ore 15:00 ora locale, (le 18 in Italia) di domani. E' l ... leggo.it

