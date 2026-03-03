Atalanta sfida il Bayern Monaco | la speranza brilla nonostante gli avversari forti

L'Atalanta si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in una partita di calcio che si svolgerà a Bergamo. La squadra italiana sta lavorando intensamente in vista di questa sfida, consapevole della forza degli avversari tedeschi. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere il risultato.

Raffaele Palladino ha completamente rivitalizzato l'Atalanta da quando ha preso il posto di Ivan Juric a novembre. Ora, anche se i nerazzurri si trovano in una posizione sfavorevole contro il Bayern Monaco, la squadra bergamasca ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i giganti tedeschi, come altre squadre della Bundesliga possono attestare. Atalanta si prepara ad affrontare il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League, consapevole dell'enorme sfida che le attende. Attualmente, La Dea occupa il settimo posto in classifica di Serie A, ma questa posizione non riflette appieno il loro spessore e forma in questa stagione.

L’Atalanta agli ottavi di Champions sfida la macchina da gol Bayern Monaco: il ritorno in trasfertaNell’urna di Nyon la Dea pesca i campioni di Germania: sarà il primo incrocio assoluto nella storia.

Atalanta, agli ottavi di Champions sarà sfida al Bayern MonacoL’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto: sarà il Bayern Monaco l’avversario dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League 2025/26.

Champions, Atalanta sfida il Bayern Monaco. Derby italiano in Europa League tra Roma e BolognaSorteggiati a Nyon gli ottavi di finale delle coppe europee: l'Atalanta affronterà il Bayern Monaco, mentre Roma e Bologna in Europa League. lavocedivenezia.it

Champions, sarà Atalanta- Bayern Monaco: si gioca il 10 marzo. Tutte le informazioni per i bigliettiSarà Bayern Monaco a sfidare l’Atalanta negli ottavi di finale di Champions League. Sarà il primo match in assoluto tra le due formazioni. Dopo l’incredibile rimonta contro il Borussia Dortmund, merco ... ecodibergamo.it

