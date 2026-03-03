Stasera al teatro Rosini di Lucignano andrà in scena Ivano Bisi con il suo monologo

LUCIGNANO Ivano Bisi con "BBQ", monologo di stand up comedy diretto e senza filtri, capace di affrontare temi sociali ed esistenziali con ironia feroce, preceduto alle 20 dall’apericena a cura dell’Agriturismo Cepina, sarà portagonista della serata al teatro Rosini di Lucignano. È stata presentata la Stagione Teatrale 2026 del Rosini "Assaggi di teatro", progetto culturale che intreccia spettacolo dal vivo e convivialità, trasformando il teatro in un’esperienza collettiva da condividere a tavola. La stagione è curata dal Comune e Officine della Cultura con appuntamenti fino ad aprile. Il progetto Assaggi di teatro nasce dal desiderio di “assaggiare” il teatro come rito sociale, un format che negli anni ha contraddistinto il Teatro Rosini e che torna ora a essere protagonista nella programmazione culturale del borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assaggi di teatro. Ecco Ivano Bisi in scena con BBQ

