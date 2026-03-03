Asp Forlivese protesta del sindacato Csa | Lasciati fuori da un incontro sindacale

Il sindacato Csa dell’Asp Forlivese ha protestato, affermando di essere stato escluso da un incontro sindacale tenutosi il 25 febbraio e dal quale non è stato invitato. Il coordinatore regionale del Csa ha chiesto chiarimenti al Consiglio di amministrazione dell’azienda su questa mancata comunicazione. La questione riguarda la partecipazione alle riunioni sindacali e la rappresentanza del sindacato nel processo decisionale.

Il coordinatore regionale del sindacato autonomo Csa, Federico Coratella, chiede chiarimenti al Consiglio di amministrazione dell'Asp del Forlivese Secondo quanto riferito dal Csa, l'incontro si sarebbe tenuto nella sede di una sigla sindacale. La coordinatrice provinciale, Flora Angelini, pur non avendo ricevuto alcun invito formale, si è presentata ritenendo l'assenza di convocazione frutto di una svista. Giunta sul posto, le sarebbe stato però comunicato che la riunione era riservata ai soli sindacati confederali. Angelini afferma di aver chiesto spiegazioni, sottolineando di aver visto all'interno della sala colleghi di categoria presenti, a quanto le sarebbe stato riferito, in qualità di delegati di organizzazioni confederali.