Ascolti tv Scherzi a parte sbanca l' Auditel
Gli ascolti televisivi del lunedì vedono “Scherzi a parte” su Canale 5 conquistare la prima posizione con una media di circa 4 milioni di spettatori, mentre su Rai1 “Ulisse – Versailles in piano sequenza” si ferma a circa 3 milioni. La serata si conferma competitiva tra i due principali canali, con programmi che attraggono diverse fasce di pubblico.
La prima serata di Sanremo 2026 stravince. Ma cala rispetto al 2025: tutti i dati Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza radunare una media di 3.068.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte debutta con 3.588.000 spettatori pari a uno share del 26.0%. Su Rai2 Pattini d'argento segna 646.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Io sono vendetta calamita 941.000 spettatori con il 5.0%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.078.000 – 5.1%), Lo Stato delle Cose registra 1.150.000 spettatori (7.4%). Su Rete4, dopo la presentazione (784.000 – 3.7%), Quarta Repubblica totalizza 611.000 spettatori (4.
