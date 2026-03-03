Arti culinarie e ospitalità verso l’ingresso nel sistema Afam collaborazione con gli ITS Academy Risoluzione alla Camera

Una risoluzione alla Camera prevede l’inserimento delle arti culinarie e dell’ospitalità tra le discipline artistiche riconosciute nel sistema Afam, che comprende alta formazione artistica, musicale e coreutica. La proposta è stata presentata per favorire la tutela e il riconoscimento ufficiale di queste aree, in collaborazione con gli ITS Academy, istituti tecnici superiori specializzati in formazione avanzata.

Inserire le arti culinarie e dell’ospitalità tra le discipline artistiche riconosciute e tutelate dal sistema Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). È questo l’obiettivo della risoluzione presentata alla Camera dal presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, attualmente all’esame parlamentare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Risoluzione Pd alla Camera: “beni russi congelati per aiutare Kiev”ABBONATI A DAYITALIANEWS La linea dem su politica estera e ruolo dell’Unione europea È in discussione oggi alla Camera la risoluzione presentata dal...

Ucraina, Crosetto alla Camera: ok a risoluzione del centrodestra ma due leghisti votano controAlla Camera è stato il giorno delle comunicazioni di Guido Crosetto, ministro della Difesa, sul decreto legge Ucraina.

Altri aggiornamenti su Arti culinarie

Temi più discussi: Risoluzione Fdi, cucina e ospitalità dentro il sistema Alta Formazione Artistica; Turismo e ospitalità: record in Italia nel 2025 (+2,3%). L’offerta enogastronomica fa da traino; Andrea Frascheri: Il ‘senza lattosio’ in gelateria non è più una nicchia; Tirreno C.T. e Balnearia, turismo e ospitalità: record in Italia nel 2025 traina l’enogastronomia.

Risoluzione Fdi, cucina e ospitalità dentro il sistema Alta Formazione Artistica(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Inserire le arti culinarie e dell'ospitalità tra le discipline artistiche tutelate e riconosciute nell'ambito del sistema Afam, il circuito di Alta formazione artistica, musica ... msn.com

Da Riyadh a Rimini: la Commissione saudita per le arti culinarie invita il mondo a sperimentare l'ospitalità saudita al SIGEP World Expo 2026RIYADH, Arabia Saudita, 24 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- La Commissione saudita per le arti culinarie (Saudi Culinary Arts Commission), una delle 11 commissioni specifiche del settore sotto il ... adnkronos.com

Risoluzione Fdi: inserire le arti culinarie e dell'ospitalità tra le discipline artistiche tutelate e riconosciute nell'ambito del sistema Afam, il circuito di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. È la richiesta fatta al Governo dal presidente della Commissione C - facebook.com facebook